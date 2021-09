ABBA-Comeback nach 40 Jahren

ABBA sind zurück. Nach 40 Jahren bringt die legendäre schwedische Popgruppe („Dancing Queen“) eine neues Album heraus. Dieses soll am 5. November erscheinen. Das kündigte die Band am Donnerstag bei einer weltweit übertragenen Pressekonferenz an. Zugleich wird es Konzerte in London geben - mit den Musikern als Avatare.