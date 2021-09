Zverev, Barty und Bencic bei US Open weiter

Mit einer Machtdemonstration hat Olympiasieger Alexander Zverev die dritte Runde der US Open erreicht. Der Deutsche fertigte den Spanier Albert Ramos-Vinolas am Donnerstag mit 6:1,6:0,6:3 ab. Am Samstag spielt der Weltranglisten-Vierte damit gegen Jack Sock aus den USA oder Alexander Bublik aus Kasachstan um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger gilt insbesondere nach seinem Tokio-Erfolg als ein Favorit auf den Titel des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison.