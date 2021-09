FPÖ startet am Abend in den oö. Landtagswahlkampf

Die FPÖ Oberösterreich startet am Freitag in Wels offiziell in den Landtagswahlkampf. Das Ziel ist hinter der ÖVP Zweiter zu bleiben und 20 Prozent zu erreichen, was laut Umfragen auch drinnen sein dürfte. Allerdings müssen die Blauen nach ihrem Sensationsergebnis von 2015 - Verdoppelung des Stimmenanteils auf 30,4 Prozent - und der Ibiza-Affäre mit einem Minus rechnen und haben dieses, samt Verlust eines Regierungssitzes auch bereits einkalkuliert.