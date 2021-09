ÖFB-Team kämpft in Israel um WM-Quali-Platz zwei

Nach dem glanzlosen Pflichtsieg gegen die Republik Moldau wartet auf die österreichische Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr MESZ/live ORF 1, DAZN) ein echter Härtetest. Im Sammy Ofer Stadium von Haifa ist die israelische Auswahl der Gegner. Das vom Oberösterreicher Willi Ruttensteiner gecoachte Team liegt in der WM-Qualifikationsgruppe F dank der besseren Tordifferenz vor David Alaba und Co. auf Platz zwei.

Gegen die Moldauer ließ das ÖFB-Team die Kaltschnäuzigkeit vermissen. „Wir hätten die Aufgabe einfacher gestalten können, denn wir hätten früher in Führung gehen können. Wir haben zu viele Chancen vergeben und in der letzten Zone oft nicht die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Foda.

Kritik an der Leistung vom Mittwoch konnte Foda nur bedingt nachvollziehen. „Jeder glaubt, okay, wir spielen gegen Moldau, da musst du 5:0 gewinnen, und alles darunter wird kritisch bewertet. Damit müssen wir leben. Dass nicht alles gut war, wissen wir selbst“, erklärte der frühere Sturm-Graz-Meistermacher und nahm so manchen seiner Spieler in der Pflicht. „Vielleicht hat bei dem einen oder anderen die letzte Ernsthaftigkeit gefehlt, das haben wir intern besprochen.“