Shootingstar Patrick Hahn wird Gastdirigent in München

Der Karriereweg des aus Graz stammenden Jungdirigenten Patrick Hahn zeigt weiter steil nach oben: Der 26-Jährige wird mit Beginn der neuen Spielzeit Erster Gastdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Sein Debüt beim renommierten Klangkörper hatte Hahn bereits 2019 gefeiert. „Inzwischen hatte ich schon weitere Male die Ehre, dieses ungeheuer vielseitige Orchester zu dirigieren, und freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Projekte“, so Hahn in einer Aussendung.

Damit setzt der Grazer seine Laufbahn fort, die ihn bereits an das Pult von so bedeutenden Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, dem BR-Symphonieorchester oder den Wiener Symphonikern geführt hat. Und das Münchener Engagement bleibt beileibe nicht das einzige der neuen Saison für den umtriebigen Dirigenten und Pianisten. Parallel zu München wird er auch jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands in Wuppertal und hat vor kurzem die Position des Ersten Gastdirigenten beim Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra übernommen.