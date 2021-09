Haus in Oberbayern wahrscheinlich durch Gasexplosion zerstört

Die Ursache für die Zerstörung einer Doppelhaushälfte in Oberbayern ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wahrscheinlich eine Gasexplosion gewesen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem bestätigten die Ermittler einen Bericht, wonach in dem ausgebrannten Unfallauto, das an der Anschrift des explodierten Hauses gemeldet war und in dem kurz nach der Explosion eine Person ums Leben kam, eine Gasflasche gefunden wurde.