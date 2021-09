Vettel-Panne sorgt für Trainingspause in Zandvoort

Mit einem Motorschaden im ersten Training hat Sebastian Vettel einen denkbar schlechten Start in das Formel-1-Wochenende in Zandvoort erwischt. Nach einer Viertelstunde rollte der Deutsche am Freitag mit seinem Aston Martin auf der niederländischen Rennstrecke aus. Vettel versuchte umgehend, den aufkommenden Brand in seinem Triebwerk zu löschen. Doch zunächst hatte er Mühe, weil offenkundig der von einem Streckenposten gereichte Feuerlöscher nicht richtig funktionierte.