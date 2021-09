Hamilton im verkürzten ersten Zandvoort-Training vorne

Weltmeister Lewis Hamilton ist am Freitag im stark verkürzten ersten Training für den Grand Prix der Niederlande die beste Rundenzeit gefahren. Den Piloten standen statt der üblichen einen Stunde lediglich 23 Minuten zur Verfügung. Grund für die nach einer guten Viertelstunde erfolgten Unterbrechung waren Motorprobleme am Aston Martin mit Sebastian Vettel. Der Deutsche blieb mit rauchendem Heck stehen. Die Bergung des Wagens nahm viel Zeit in Anspruch.