Geschreddertes Banksy-Werk wird erneut versteigert

Das während einer Kunstauktion geschredderte Banksy-Bild „Girl with Balloon“ wird erneut versteigert. Das Londoner Auktionshaus Sotheby‘s rechnet bei der Auktion am 14. Oktober mit einem Erlös von 4 bis 6 Millionen Pfund (4,66 bis 7 Mio. Euro) für „Love Is In The Bin“, wie der mysteriöse britische Street-Art-Künstler sein Werk nach dessen teilweiser Zerstörung genannt hatte.

Eine europäische Sammlerin hatte das Bild, das ursprünglich „Girl With Balloon“ hieß, im Herbst 2018 für 1,1 Millionen Pfund ersteigert. Direkt im Anschluss an die Auktion bei Sotheby‘s wurde der untere Teil des Werks durch eine in den Rahmen eingebaute Konstruktion geschreddert.

„Girl With Balloon“ zeigt ein Mädchen, das nach einem Ballon in Herzform greift. Es ist eines der bekanntesten Banksy-Werke und wurde etliche Male reproduziert, seitdem es erstmals an einer Wand in London auftauchte. Die Identität des Künstlers ist bis heute unbekannt.