Japans Premier Suga wirft das Handtuch

Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga tritt nach nur einem Jahr im Amt ab. Der 72-Jährige kündigte am Freitag an, er werde sich Ende September nicht um eine Wiederwahl als Vorsitzender der Regierungspartei LDP bemühen. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im Parlament übernimmt ihr Parteichef in der Regel auch das Amt des Ministerpräsidenten. Suga war für seine Corona-Politik kritisiert worden und hatte dramatisch an Popularität verloren.