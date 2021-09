Zwei Ärzte im Prozess um Tod eines Kindes nach OP verurteilt

Im Prozess gegen zwei Ärzte im „Fall David“ sind die beiden Angeklagten am Freitag am Landesgericht Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Kinderchirurg erhielt acht Monate und der Anästhesist 16 Monate bedingte Haft unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren. Eine Obergutachterin ortete eine Verkettung von „Fehlern und Nachlässigkeiten“, die im April 2018 zum Tod des 17 Monaten alten David geführt habe.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil weder die Verteidiger noch der Staatsanwalt dazu eine Erklärung abgegeben haben. Den Eltern des verstorbenen Buben wurde ein Schmerzengeld von jeweils 1.000 Euro zusätzlich zu den bereits erfolgten Zahlungen zugesprochen. Strafrichterin Gabriele Glatz ging wie die Staatsanwaltschaft von dem Delikt der grob fahrlässigen Tötung aus, die Strafdrohung beträgt in diesem Fall bis zu drei Jahren Haft.

Das Kleinkind war bei einem Routineeingriff in einem Salzburger Krankenhaus gestorben. Die beschuldigten Mediziner hatten das Kind unter Narkose operiert. Der kleine David war dabei allerdings nicht nüchtern und atmete Erbrochenes ein. Er starb elf Tage später an einem Hirnschaden.

Der Bub war am Abend des 16. April 2018 in die Salzburger Landeskliniken (SALK) gebracht worden, weil er sich einen kleinen Blutschwamm auf der Wange aufgekratzt hatte und dieser zu bluten begann. Der Vater konnte die Blutung zwar zunächst stillen, aus Angst vor Infektionen fuhren die Eltern aber ins Spital. Dort brach die Wunde bei der Behandlung erneut auf. Die beiden Ärzte entschieden sich daraufhin für eine Operation.

Die Verteidiger hatten beim Prozessauftakt am 11. Dezember 2019 im Namen ihrer Mandanten großes Bedauern über den Tod des Buben ausgesprochen, eine Schuld gestanden sie nicht ein. Die Operation sei „lege artis“ (nach den Regeln der ärztlichen Kunst, Anm.) durchgeführt worden, hieß es. Sie räumten ein, dass die Operation des Buben zu diesem Zeitpunkt nicht dringend notwendig gewesen sei. Allerdings habe man die Narkose in Form einer „Sedoanalgesie“ (umgangssprachlich „Dämmerschlaf“, Anm.) laufend bei Kindern durchgeführt, auch wenn sie nicht nüchtern gewesen seien. Der Anästhesist verwies auf eine Studie aus der Schweiz. Demnach könne dieses Narkoseverfahren zwei Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme bei Kindern durchgeführt werden. Der Prozess wurde am 4. Februar 2020 fortgesetzt und dann erneut vertagt.