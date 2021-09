Rendi-Wagner für Impf-Hunderter als Anreiz

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drängte am Freitag angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Zahlen, endlich Maßnahmen zur Abflachung der vierten Welle setzen. Sie hält ein Comeback der Maske in Innenräumen, intensives Testen bei Reiserückkehr und in Schulen sowie starke Impf-Anreize für geboten. Da wäre auch ein Impf-Hunderter „ein möglicher Weg“, sagte sie in einer Pressekonferenz. Eine generelle Impfpflicht lehnt die SPÖ-Chefin klar ab.