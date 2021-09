Schwede Duplantis verpasst Stabhoch-Weltrekord knapp

Der Schwede Armand Duplantis hat am Freitag beim vorletzten Diamond-League-Meeting der Saison in Brüssel seinen Weltrekord im Stabhochsprung nur knapp verpasst. Der Olympiasieger gewann schließlich mit 6,05 m, ehe er sich die 6,19 m auflegen ließ und dreimal scheiterte. Duplantis hatte die Bestmarke von 6,18 m am 15. Februar 2020 in Glasgow aufgestellt. Diese Höhe wird vom Weltverband World Athletics als offizieller Weltrekord geführt, obwohl er in der Halle gelungen war.