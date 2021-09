Salzburg beginnt mit 6:2-Sieg in CHL, KAC spät belohnt

Der EC Red Bull Salzburg ist mit einem relativ deutlichen Sieg in die neue Spielperiode der Champions Hockey League (CHL) gestartet. Die „Bullen“ setzten sich am Freitagabend beim norwegischen Club Frisk Asker 6:2 (1:1,2:0,3:1) durch und waren dabei klar die aktivere Mannschaft. Österreichs Meister KAC kam in seiner Gruppe G zu einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Rouen Dragons. Nick Petersen traf in der ersten Minute der Overtime zur Entscheidung.