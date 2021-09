Tsitsipas und Osaka bei US-Open ausgeschieden

Das US-Open in New York hat am Freitag zwei große Überraschung geboten. Sowohl Titelverteidigerin Naomi Osaka als auch Weltranglisten-Dritter Stefanos Tsitsipas sind überraschend in der 3. Runde ausgeschieden. Tsitsipas verlor gegen den 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz in einem vierstündigen Thriller im Tiebreak des fünftes Satzes. Der als Nummer zwei gesetzte Russe Daniil Medwedew marschiert dagegen weiter durch die Runden.