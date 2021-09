Gewaltpräventionsberatung durch Neustart angelaufen

Die Verpflichtung zu einer Gewaltpräventionsberatung für Personen, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde, ist erst kurz in Kraft. Eine erste Rückmeldung kann der Verein Neustart, der in fünf Bundesländern mit der Umsetzung betraut wurde, bereits geben. Die Weiterleitung der Fälle durch die Polizei erfolge sehr schnell, was eine wesentliche Voraussetzung für diese opferschutzorientierte Täterarbeit sei, sagte Sprecher Andreas Zembaty der APA.

Die Einschaltung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unmittelbar nach einer Wegweisung sei aus methodischen Gründen überaus wichtig: „Der erste Kontakt bietet die Chance, noch auf die Leute einzuwirken“, erläuterte Zembaty. „Unmittelbar nach der Tat sind viele Täter dazu bereit - teilweise selbst erschrocken, was sie angerichtet haben -, nicht gleich in eine Täter-Opfer-Umkehr zu gehen.“ Es sei auch der richtige Zeitpunkt, um eine „Motivation zum Umdenken“ zu erreichen. „Diesen Moment dürfen wir nicht versäumen.“

Seit 1. September müssen nach häuslicher Gewalt Weggewiesene an der sechsstündigen Beratung teilnehmen. Gefährder haben nach einer Wegweisung fünf Tage Zeit, einen Termin zu vereinbaren. Das Erstgespräch muss binnen 14 Tagen ab Kontaktaufnahme stattfinden. Bei Weigerung droht eine Verwaltungsstrafe bis zu 2.500 Euro, im Wiederholungsfall 5.000 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen.

Bis Freitagmittag erhielt Neustart, seit mehr als sechs Jahrzehnten in der Strafgefangenenhilfe tätig, rund 40 Zuweisungen durch die Polizei, erste Beratungsgespräche fanden bereits statt, manche der Betroffenen hätten sich binnen zwei Stunden gemeldet, so die Rückmeldungen aus Wien und den vier weiteren vom Verein betreuten Ländern. Eine größere Zahl von Zuweisungen wurde über das Wochenende erwartet, wo die Polizei in der Regel mehr Fälle häuslicher Gewalt registriert als wochentags.

3x Snow Card Tirol und 10x Schneeschuhe zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Grundsätzlich gehe es um Deeskalation in einer hoch brisanten Situation, immer mit dem Schutz des Opfers, im überwiegenden Ausmaß Frauen und auch Kinder, im Fokus. Unmittelbar sollen eine Gefahrenanalyse und Absprachen mit Gewaltschutzzentren und Polizei erfolgen, wurde betont.

In den Gesprächen würden zunächst die unmittelbaren Auswirkungen thematisiert, auch ob durch die Wegweisung der Arbeitsplatz gefährdet sei oder Obdachlosigkeit drohe, denn solche Rahmenbedingungen würden eine Eskalation begünstigen. Danach gehe es um „Normenverdeutlichung“ sowie die rechtlichen Folgen - was bedeutet ein Annäherungsverbot, darf man trotzdem die Kinder sehen, telefonieren? -, und gleichzeitig darum, „das Unrecht klar zu machen“. Der nächste Schritt stelle „Opferempathie“ in den Mittelpunkt: In einer schon etwas abgekühlten Lage wird besprochen, was ein Beschuldigter an sich, seinem Leben und im Umgang mit Konflikten verändern muss, erläuterte Zembaty das Konzept.

Sechs Beratungsstunden könnten zwar nicht automatisch eine Verhaltensänderung bewirken, meinte der Sprecher weiter. Aber es könne die Grundlage dafür bereitet werden und sei eine Chance, die Bereitschaft für weitere Maßnahmen herzustellen, etwa ein Anti-Gewalt-Training. Keinesfalls gehe es um eine „Servicierung“ von Beschuldigten, eine Befürchtung, die im Vorfeld von Opferschutzeinrichtungen gehegt wurde. Eine „Deklassierung der Täter“ sei aber auch „hochgefährlich für die Opfer“, betonte Zembaty.

Seinen Angaben zufolge werden im Schnitt rund 9.000 Wegweisungen jährlich verhängt. Für die Täter - über 90 Prozent männlich - „braucht es unmittelbar ein Angebot“, ein „Netz von Hilfe und Kontrolle“, so der Experte. Bei 200 bis 300 Personen spreche man von Hochrisikofällen. Davon abgesehen sei die häufig unmittelbar nach Gewalttaten geforderte Verhängung der Untersuchungshaft allein „nicht das Instrument“, schon weil der Justiz oft Haftgründe fehlen würden.