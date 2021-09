Erfolg für „Der Schüler Gerber“ in Weißenkirchen

Bei den Wachaufestspielen im Teisenhoferhof in Weißenkirchen ist am Freitagabend Felix Mitterers Bühnenfassung von Friedrich Torbergs 1929 entstandenem Roman „Der Schüler Gerber“ zur Premiere gelangt. Intendant Marcus Strahl hat das Stück packend inszeniert und auch die Rolle des sadistischen Lehrers „Gott“ Kupfer übernommen.

Die Wachaufestspiele sind immer für Überraschungen gut, vor allem in den scheinbaren Nebenproduktionen, die sich zeitgeschichtlichen österreichischen Stoffen widmen. Diesmal also Torbergs legendärer, 1981 von Wolfgang Glück verfilmter „Schüler Gerber“. Und obwohl Ausstattung und Kostüme (Petra Teufelsberger) durchaus historisieren, wird ohne didaktische Aktualisierungen deutlich, dass es nicht nur um ein rein schulisches Phänomen am Vorabend des Nationalsozialismus geht, sondern um Machtmissbrauch, der nach wie vor in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten anzutreffen ist, etwa bei Mobbing und unter Konkurrenzdruck.