Kubica ersetzt Räikkönen - Verstappen droht Strafe

Nach einem positiven Test des Finnen Kimi Räikkönen auf Covid-19 wird Ersatzfahrer Robert Kubica am (heutigen) Samstag das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix der Niederlande in Zandvoort betreiten. Das teilte das Team Alfa Romeo am Samstag mit. Max Verstappen droht indes bei seinem Heimrennen eine Startplatzstrafe. Der Red-Bull-Pilot wurde am Samstag zu den Rennkommissaren zitiert.