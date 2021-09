Erste Ausstellung von Martha Jungwirth bei Ropac in Paris

Die österreichische Malerin Martha Jungwirth eröffnet heute, Samstag, ihre erste Ausstellung in der Pariser Galerie Thaddaeus Ropac. Gezeigt werden neue, in der Pandemie-Zeit entstandene Arbeiten. Zu sehen sind tierähnliche und abstrakte Figuren in Rot-, Gelb-, Violett- und Magenta-Tönen. Sie zeigten wie eine Art Isolations-Tagebuch ihre Auseinandersetzung mit sich und der Außenwelt, heißt es in der Ankündigung.