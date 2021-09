Handbiker nach Medaillen-Doubles in Schwechat empfangen

Mit neun Medaillen bei den Paralympics in Tokio ist das österreichische Team gleich erfolgreich wie vor fünf Jahren in Rio de Janeiro gewesen. „Wir haben nicht mit so vielen Medaillen gerechnet, weil auch das Team kleiner war als in Rio“, sagte ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat. Handbiker Walter Ablinger war mit einer Gold- und einer Bronzemedaille am erfolgreichsten. „Ich bin immer noch sprachlos, was mir da am Fuji Speedway gelungen ist“, sagte er.