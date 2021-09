ÖFB-Team mit Alaba, Dragovic, Posch, Schöpf, Mwene

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Haifa gegen Israel im Vergleich zum 2:0 gegen die Republik Moldau gleich fünf Änderungen in der Startformation vorgenommen. David Alaba, Aleksandar Dragovic, Stefan Posch, Alessandro Schöpf und Debütant Phillipp Mwene kamen neu in die Mannschaft, dafür rutschten Andreas Ulmer, Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart, Christopher Trimmel und Louis Schaub auf die Ersatzbank.