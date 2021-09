Andreescu und Bencic im US-Open-Achtelfinale

Die Kanadierin Bianca Andreescu hat bei den US Open mit ihrem zehnten Erfolg en suite das Achtelfinale erreicht. Die Turniersiegerin 2019 gab sich am Samstag bei ihrem 6:1,6:2-Erfolg gegen die Belgierin Greet Minnen keine Blöße. Die 21-Jährige trifft in der Runde der letzten 16 auf die Griechin Maria Sakkari, die sich gegen die als Nummer zehn gesetzte Tschechin Petra Kvitova mit 6:4:6:3, klar behauptete.