Fast 3.000 Personen bei freiem Impfsamstag in der Steiermark

Der freie Impf-Samstag ist in der Steiermark von 2.881 Personen genützt worden, um sich immunisieren zu lassen. An den 20 Impfstraßen wurden die Vakzine von Moderna und Johnson&Johnson verabreicht, hieß es seitens des Landes Steiermark. Die nächste freie Impfaktion findet am kommenden Dienstag, 7. September, an 16 steirischen Impfstraßen statt, dabei werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer beziehungsweise Johnson&Johnson angeboten.