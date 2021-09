Protest in Montenegro gegen Amtseinführung von Metropolit

Im Kloster von Cetinje, der alten montenegrinischen Hauptstadt, ist am Sonntagvormittag inmitten von Protesten die Zeremonie der Amtseinführung des serbisch-orthodoxen Metropoliten Joanikije abgehalten worden. Joanikije und das serbische Kirchenoberhaupt, Patriarch Porfirije, waren wegen Straßenblockaden und Protesten von Gegnern der Inthronisierung im Kloster unter starker Polizeibegleitung im Hubschrauber eingetroffen.

Mehrere serbisch-orthodoxe Würdenträger, die aus dem gut 36 Kilometer entfernten Podgorica nach Cetinje in zwei Bussen unterwegs waren, mussten wegen Straßenblockaden in die Hauptstadt zurückkehren. Der öffentliche TV-Sender RTCG, der zuvor mit der TV-Übertragung der Zeremonie beauftragt worden war, verzichtete bereits im Vorhinein auf die Reise. Dem TV-Team sei keine sichere Versetzung nach Cetinje ermöglicht worden, ließ der Sender wissen.

Hunderte Anhänger der Unabhängigkeit Montenegros wollten mit einer Blockade die Amtseinführung verhindern. An der wichtigsten Zufahrtsstraße, die von der heutigen Hauptstadt Podgorica nach Cetinje führt, sah ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aufgetürmte Autoreifen, Steinbrocken und einen quergestellten Sattelschlepper. In der vordersten Reihe saßen rund 50 Frauen auf der Straße. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschoße ein. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. In den Morgenstunden wurden bereits mehrere Blockaden entfernt.