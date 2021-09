US-Open-Out von Barty - Zverev wie Djokovic im Achtelfinale

Das Frauen-Einzelturnier der Tennis-US-Open hat nach der Japanerin Naomi Osaka (3) mit Ashleigh Barty die nächste Co-Favoritin auf den Titel verloren - und das ebenfalls bereits in Runde drei. Die Australierin unterlag am Samstag (Ortszeit) topgesetzt der US-Amerikanerin Shelby Rogers 2:6,6:1,6:7(5). Bei den Männern zog nach dem Serben Novak Djokovic u.a. auch der Deutsche Alexander Zverev in das Achtelfinale ein. Die beiden steuern weiter auf ein Halbfinal-Duell zu.