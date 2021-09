Probennahme von Gestein durch Mars-Rover geglückt

Der NASA-Rover „Perseverance“ hat erstmals eine Probe aus Mars-Gestein entnommen und sicher verstaut. „Ich hab“s“, bestätigte die US-Raumfahrtbehörde am Sonntag im Namen des sechsrädrigen Gefährts auf Twitter die geglückte Prozedur. Dazu postete die NASA ein Bild, das ein Stück Gestein in einem runden Behälter zeigt, der mit dem Bohrer des Roboters verbunden ist.

„Perseverance“ hatte bereits am 2. September einen kleinen Felsen auf der Oberfläche des Mars angebohrt. Aufgrund schlechter Lichtverhältnisse konnten die Ingenieure im Kontrollzentrum in Südkalifornien aber zunächst nicht erkennen, ob sich die Probe wirklich in dem Entnahmeröhrchen befand. Neue Fotos in besserem Licht zeigen nun, dass die Bohrung erfolgreich war.