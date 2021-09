Zwölf Tote und Dutzende Verletzte bei Busunfall in Ägypten

Bei einem Busunfall in Ägypten sind zwölf Menschen ums Leben gekommen und 34 weitere verletzt worden. Der Bus überschlug sich in der Nacht auf Sonntag auf dem Weg vom Badeort Scharm el-Scheich auf der Sinai-Halbinsel in Richtung Kairo, wie die staatliche Nachrichtenseite „Al-Ahram“ berichtete. Der Zeitung „Al-Masri Al-Jum“ waren auch Kinder unter den Todesopfern.