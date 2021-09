ÖFB-Sportdirektor Schöttel verteidigt Teamchef Foda

Am Tag nach dem 2:5 in der Fußball-WM-Qualifikation in Haifa gegen Israel hat ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel noch immer gerätselt, warum sich die österreichische Nationalmannschaft gegen die Nummer 81 der Welt derartig blamiert hat. Die Erklärungsversuche reichten von schlechter Chancenauswertung über haarsträubende Abwehrfehler bis beeindruckende israelische Effizienz. Den Nationaltrainer Franco Foda nahm Schöttel demonstrativ in Schutz.