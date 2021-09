Roglic nach Zeitfahrtriumph überlegener Vuelta-Sieger

Der Slowene Primoz Roglic hat zum dritten Mal in Serie die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 31-jährige Jumbo-Profi feierte am Sonntag im abschließenden Einzelzeitfahren über 34 km nach Santiago di Compostela seinen vierten Tageserfolg bei der 76. Vuelta-Auflage. Damit baute er seinen Vorsprung im Endklassement noch auf fast fünf Minuten aus.

Roglic sprach von einem wunderbaren Tag, den er mit seiner Familie zelebrieren könne. „Ich bin sehr froh und glücklich, auch für meine Mannschaft. Das Rennen war hart, ich habe es aber auch genossen.“ Dass er die Vuelta mit dem größten Vorsprung seit 24 Jahren gewonnen habe, sei „unglaublich und verrückt“. Gesamtplatz zwei ging 4:42 Minuten zurück an den Spanier Enric Mas (Movistar), der 2018 ebenfalls Zweiter geworden war. Dritter wurde der Australier Jack Haig (Team Bahrain/+7:40), der bei einer Grand-Tour bis dato noch nie annähernd so weit vorne gelandet war.

Später fiel Großschartner aber wieder zurück und dann auch aus den Top Ten. In den letzten Bergetappen kämpfte er sich aber wieder zurück in den elitären Kreis der zehn besten Rundfahrer. Als bestes Tagesergebnis gelang ihm ein sechster Rang, daneben wurde er noch viermal Etappensiebenter. Als zweiter Österreicher fuhr sein als Helfer eingesetzter Teamkollege Patrick Gamper die Rundfahrt zu Ende. Tobias Bayer (Team Alpecin) war in der zweiten Woche nach einem Sturz mit einer Schulterverletzung ausgeschieden.