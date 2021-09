Parlamentarier-Weltkonferenz in Wien

In Wien beginnt am Montag die 5. Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union (IPU). Es ist nach langer Zeit der Pandemie wieder ein internationales Großereignis in der Bundeshauptstadt. Die Konferenz dauert bis Mittwoch, anschließend findet ein von der UNO veranstalteter Kongress zum Thema Terrorismus statt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) rechnet mit der Teilnahme von 120 Parlamentspräsidenten bzw. -präsidentinnen aus aller Welt und bis zu 800 Teilnehmern.