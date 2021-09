Medwedew brauste ins US-Open-Viertelfinale

Daniil Medwedew ist am Sonntag ohne Satzverlust ins Viertelfinale der mit 57,5 Mio. Dollar dotierten US Open in New York eingezogen. Der als Nummer zwei gesetzte Russe ließ dem Briten Daniel Evans, immerhin an Nummer 24 gereiht, beim 6:3,6:4,6:3 in nur 103 Minuten keine Chance. Medwedew trifft nun auf Sensationsmann Botic van de Zandschulp.