Laimer glaubt trotz 2:5 an baldige Euphorie um ÖFB-Team

Nach dem 2:5 in der Fußball-WM-Qualifikation am Samstag in Haifa gegen Israel war es um Konrad Laimers Nachtruhe schlecht bestellt. „Es war kein gutes Spiel von uns allen, dann schläft es sich nicht so leicht“, erzählte der österreichische Fußball-Teamspieler. Gerade einmal zwei Stunden schlummerte der Leipzig-Profi vor der Rückreise nach Wien, wo am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1, DAZN) gegen Schottland Wiedergutmachung betrieben werden soll.