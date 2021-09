42.000 Besucher am Wiener Donauinselfest zugelassen

Beim heurigen Donauinselfest sind für das gesamte Konzertwochenende von 17. bis 19. September maximal 42.000 Besucherinnen und Besucher zugelassen. So viele Tickets werden nämlich insgesamt für die drei Festivaltage verlost, teilte der Veranstalter am Montag in einer Aussendung mit. Bis Sonntag war eine Teilnahme an der Online-Kartenverlosung möglich, die Gewinnerinnen und Gewinner werden ab sofort per Mail verständigt.