Bottas zu Alfa Romeo - Weg für Russell zu Mercedes frei

Der Wechsel des finnischen Formel-1-Piloten Valtteri Bottas von Mercedes zu Alfa Romeo ist perfekt. Das gaben die Teams am Montag bekannt. Damit ist der Weg des Briten George Russell von Williams als neuer Teamkollege von Lewis Hamilton zu Mercedes frei. Der neunfache Grand-Prix-Sieger Bottas unterschieb beim Nachzügler-Team einen Mehrjahresvertrag.

„Ein neues Kapital in meiner Rennkarriere ist aufgeschlagen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich setzt und kann es nicht erwarten, etwas zurückzugeben. Ich bin hungrig wie eh und je nach Resultaten und wenn die Zeit kommt, um Siege zu fahren“, wird Bottas in einer Aussendung zitiert.