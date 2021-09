Entweder Milletich oder Schmid neuer ÖFB-Präsident

Der neue Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) heißt entweder Gerhard Milletich oder Johann Schmid. Der 65-jährige Chef des Burgenländischen Landesverbandes und der 45-jährige Unternehmer wurden am Montag vom ÖFB-Wahlausschuss einstimmig als Kandidaten für die Nachfolge von Leo Windtner nominiert. Beide müssen sich nun in der nächsten Wahlausschusssitzung am Samstag einem Hearing stellen, unmittelbar danach fällt die Entscheidung.