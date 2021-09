Fußball: Entweder Milletich oder Schmid neuer ÖFB-Präsident

Der neue Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) heißt entweder Gerhard Milletich oder Roland Schmid. Der 65-jährige Chef des Burgenländischen Landesverbandes und der 45-jährige Unternehmer wurden am Montag vom ÖFB-Wahlausschuss einstimmig als Kandidaten für die Nachfolge von Leo Windtner nominiert. Beide müssen sich nun in der nächsten Wahlausschusssitzung am Samstagnachmittag in Salzburg einem Hearing stellen, unmittelbar danach fällt die Entscheidung.