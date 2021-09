Kurz will Intensivstationsbelegung als neuen „Leitindikator“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im ORF-“Sommergespräch“ am Montagabend fünf „Schwerpunkte“ im Umgang mit der Corona-Pandemie für den Herbst vorstellen. Kernpunkt seiner Vorstellungen ist, dass künftig die Bettenbelegung an den Intensivstationen statt der 7-Tages-Inzidenz neuer Leitindikator werden soll. Auch soll es keinen generellen Lockdown mehr geben, sondern „Schutzmaßnahmen“ wenn nötig nur mehr für Ungeimpfte, hieß es vorab aus seinem Büro.