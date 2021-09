Olympiasieger Zverev und Bencic im Viertelfinale der US Open

Die beiden 24-jährigen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Belinda Bencic haben am Montag das Viertelfinale der US Open erreicht. Zverev besiegte den Südtiroler Jannik Sinner mit 6:4,6:4,7:6(7). Bencic setzte sich beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek aus Polen nach einem packenden Tiebreak des ersten Satzes mit 7:6(12),6:3 durch.

Bencic bestand den ersten Härtetest in diesem Jahr in Flushing Meadows gegen die Nummer 8 der Welt mit Bravour und ist noch immer ohne Satzverlust. Im ersten Satz benötigte sie aber auch das Glück der Tüchtigen, setzte sie sich doch in einem spektakulären, 23 Minuten dauernden Tiebreak erst mit 14:12 durch. Im Viertelfinale bekommt sie es mit der 18-jährigen Emma Raducanu zu tun. Die Britin bezwang Shelby Rogers (USA) klar mit 6:2,6:1. In der Runde zuvor hatte Rogers noch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien eliminiert.