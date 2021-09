Merkel wirbt im Bundestag für Wahl Laschets

In ihrer voraussichtlich letzten Rede als Kanzlerin im Deutschen Bundestag hat Angela Merkel für den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geworben. Gleichzeitig warnte sie am Dienstag eindringlich vor einem Bündnis von SPD und Grünen mit der Partei Die Linke. Der SPD-Kanzlerkandidat, Vize-Kanzler Olaf Scholz richtete in seiner Rede den Blick vor allem auf die Zeit nach der Wahl.