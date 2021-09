Strafprozess gegen HG Pharma-Gründer am 3. November in Wien

Am 3. November muss sich der im Zuge der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol unter Beschuss geratene Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig - bei der WKStA ist in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren anhängig - am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Das gab sein Verteidiger Nikolaus Rast am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt. Der ursprüngliche Termin war Anfang Mai wegen vorgeblicher Herzprobleme Herwigs geplatzt.