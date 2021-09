Massendemonstrationen zum Unabhängigkeitstag in Brasilien

In Brasilien sind die Feiern am Unabhängigkeitstag von einer aufgeheizten Stimmung und politischen Massenkundgebungen überschattet worden. In vielen Städten versammelten sich am Dienstag Zehntausende Unterstützer des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. Vielerorts gab es zudem Gegendemonstrationen. Besonders in großen Städten wie Brasília und São Paolo war die Lage äußerst angespannt, die Polizei traf strenge Sicherheitsvorkehrungen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Bolsonaro kündigte in einer Ansprache vor seinen Anhängern an, dass „von heute an eine neue Geschichte für Brasilien geschrieben wird“. Er bat Gott, „ihm die Weisheit und den nötigen Mut zu verleihen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“.

Der Staatschef hatte seine Anhängerschaft aufgefordert, am 199. Jahrestag der Unabhängigkeit von Portugal für ihn auf die Straße zu gehen. Bolsonaro liefert sich derzeit eine offene Auseinandersetzung mit Brasiliens Obersten Gerichtshof, der mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn und sein Umfeld eingeleitet hat, vor allem wegen der systematischen Verbreitung von Falschinformationen. Bolsonaros Beliebtheitswerte in der breiten Bevölkerung sind im Keller.

„Dies ist ein Tag für das brasilianische Volk, das uns sagen wird, welchen Weg wir einschlagen sollen“, sagte Bolsonaro beim Auftakt der offiziellen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag. „Unser Land kann nicht länger von ein oder zwei Leuten als Geisel gehalten werden“. Er spielte damit auf zwei Richter des Obersten Gerichtshofs an, die gegen ihn ermitteln.

Umfragen zufolge droht Bolsonaro bei der Wahl im nächsten Jahr eine deutliche Niederlage gegen den linksgerichteten Ex-Regierungschef Luiz Inácio Lula da Silva. Hardliner unter Bolsonaros Anhängern dringen bereits offen auf eine Militärintervention. Im Vorfeld der Kundgebungen wurden daher Gewalt und ähnliche Szenen wie bei der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump im Jänner befürchtet.

Bolsonaro-Unterstützer hatten am Vorabend bereits in der Hauptstadt eine Polizeisperre durchbrochen. Nach Polizeiangaben überwanden Hunderte Demonstranten mit Lastwagen und Autos eine Absperrung und gelangten auf die aus Sicherheitsgründen gesperrte Allee, die zum Kongress und zum Obersten Gerichtshof führt.

Auf Videos im Internet war ein kleiner Autokorso zu sehen, der die Straße entlang fuhr. „Wir sind gerade hereingestürmt“, rief einer der Demonstranten in einem Video. „Die Polizei konnte die Menschen nicht zurückhalten“. Er kündigte an, die Demonstranten wollten am Dienstag das Oberste Gericht stürmen.

Der massenhafte Aufzug von schwer bewaffnetem Militär und Polizei beruhigte Sicherheitsexperten indes kaum, denn beide Institutionen werden zu den Unterstützern des Präsidenten gezählt.