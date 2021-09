41 Menschen bei Brand in Gefängnis in Indonesien gestorben

Bei einem Brand in einem Gefängnis in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen und acht weitere schwer verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen in der Justizvollzugsanstalt Tangerang aus, etwa 20 Kilometer von Jakarta entfernt, sagte Polizeisprecher Yusri Yunus. „41 Menschen wurden tot aufgefunden“, sagte er. Die Flammen seien unter Kontrolle gebracht worden. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest.