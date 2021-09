Prozess um islamistische Terroranschläge startet in Paris

Sechs Jahre nach den schwersten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs müssen sich 20 Angeklagte von Mittwoch (12.30 Uhr) an in Paris vor Gericht verantworten. Bei den nahezu zeitgleichen Angriffen im Konzertsaal Bataclan, auf Straßencafés und an einem Fußballstadion wurden am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet, 350 weitere wurden verletzt. Es wird der umfangreichste Prozess, den die französische Justiz je geführt hat.