Drei Weltbürger im Wiener Belvedere

In den eurozentrischen Kunstkanon wurden Hakob Hovnatanyan, Raden Saleh und Osman Hamdi Bey nicht aufgenommen, obgleich ihre Werke es einst bis in die Gemäldesammlung des österreichischen Kaiserhauses schafften. In den vergangenen Jahren ist jedoch ein gesteigertes Interesse an den Malern zu verzeichnen, nicht zuletzt dank intensiver Forschung und hohen Auktionsergebnissen. Nun stellt auch das Wiener Belvedere drei Werke des Trios in den Mittelpunkt.