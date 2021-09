Von Odysseus bis Mozart: Neue Saison im Theater der Jugend

Sechs Neuproduktionen, darunter drei Uraufführungen und eine Österreichische Erstaufführung bietet das Theater der Jugend in der kommenden Saison an. Angesichts steigender Inzidenzen ist jedoch klar: „Es wird sicher nicht einfach werden.“ Das sagte der künstlerische Leiter Thomas Birkmeir bei der heutigen Spielplanvorstellung. Doch: „Wir sind gewappnet. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

In der vergangenen Saison habe nur im Oktober sowie im Mai und Juni gespielt werden können, „mit 100 Prozent Auslastung bei den erlaubten Plätzen“, so Birkmeier. Man habe jedoch weiterproduziert und Produktionen geschaffen, „die wir in der Pipeline haben und nun darauf warten, das Licht der Theaterwelt zu erblicken“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden teilweise in Kurzarbeit geschickt. „Wir kamen über die Runden und mussten niemanden kündigen.“ Finanziell sei die Situation stabil. „Es wird sicher nicht einfach werden, aber im Prinzip geht es uns im Moment gut.“ Auch „erste Abo-Einbuchungen lassen sehr hoffen“.

Schon in der Vorsaison habe man das Abo-System auf „ABOflexibel“ umgestellt, sagte die kaufmännische Leiterin Sonja Fretzer. „Wir werden dieses Modell in der heutigen Saison fortsetzen.“ 2020/21 habe es dennoch starke Einbußen im Abo-Verkauf gegeben, vor allem die Abonnenten aus Niederösterreich, die 40 Prozent ausmachten, seien ausgeblieben. Diese werden nun neuerlich fehlen, wenn im Rahmen des Drei-Stufenplans für eine „sichere Schule“ bei einer Inzidenz von über 200 alle Schulveranstaltungen, und damit auch die klassenweisen Theaterbesuche ausgesetzt werden müssen. Das zwinge das Theater zu hoher Flexibilität, meinte Birkmeir: „Das wird spannend, um es sportlich zu sagen.“

Das erste Hot-Dog wird am 12. Oktober serviert: „Der kleine dicke Ritter“ wurde von Birkmeir als „ein etwas verlangsamter Greta Thunberg Vorläufer, der für sein Gutmenschentum verlacht wird“, angepriesen. Birkmeier ist in der kommenden Saison einmal als Regisseur und zweimal als Autor vertreten. Er inszeniert die Dramatisierung von „Anne of Green Gables“, einem Roman aus 1908, „der für heutige Leser von Kitsch trieft“, in dem aber die rothaarige Hauptfigur quasi als Pippi-Langstrumpf-Vorläuferin „eine anarchische Lust hat, alles infrage zu stellen und die Menschen zum Umdenken zu zwingen“. Sein „großes Shakespeare-Abenteuer“ wird wieder aufgenommen, das Aufeinandertreffen des kleinen Wolfgang Amadeus Mozart und der Kaiserinnen-Tochter Marie Antoinette im Jahr 1762 spinnt er in einem Stück weiter, das den Titel „Das höchst kuriose Abenteuer der hochwohlgeborenen kaiserlichen Tochter Marie Antoinette und des allseits bekannten Wunderkindes Wolfgang Amadeus Mozart“ trägt, bereits 2002 im Theater der Jugend uraufgeführt wurde und nun von Nicole Claudia Weber neu inszeniert wird. Gerald Maria Bauer bringt „Peter Schlehmil“ auf die Bühne, Carmen Schwarz widmet sich der „sonderbaren Welt des Christopher Boone“.