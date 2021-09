Vier Wiener intensivpflichtige Covid-Patienten noch keine 30

Fast zwei Drittel aller Covid-Patienten - exakt 64 Prozent - , die am Dienstag (7. September) in Wien auf Intensivstationen behandelt werden mussten, waren laut Gesundheitsministerium jünger als 60 Jahre. Von den insgesamt 64 ICU-Patienten in der Bundeshauptstadt waren vier noch keine 30 Jahre alt: zwei schwer an Covid-19 Erkrankte waren zwischen zehn und 19, zwei weitere zwischen 20 und 29 Jahre alt.