Seilbahnunglück in Italien - Gondel soll entfernt werden

Fast fünf Monate nach dem Seilbahnunglück in Norditalien, bei dem 14 Menschen starben, soll die abgestürzte Gondel abtransportiert werden. Sie werde am 15. Oktober vom Monte Mottarone im Piemont entfernt, entschied ein Gremium aus Sachverständigen und Juristen am Mittwoch im Gericht in Verbania beim Lago Maggiore. Ein wichtiges Verbindungsstück am Zugseil, das in einem Baum steckt, soll von der Feuerwehr am kommenden Montag geborgen werden.