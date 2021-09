Rauch löst Alarm auf ISS aus

Rauch hat in einem russischen Segment auf der Internationalen Raumstation ISS ein Alarmsignal ausgelöst. Während des automatischen Aufladens von Batterien sei in der Nacht auf Donnerstag um 03.55 Uhr (MESZ) im Modul „Swesda“ („Stern“) ein Rauchmelder angegangen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstagvormittag mit.