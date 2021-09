Kiesenhofer im EM-Zeitfahren Siebente

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat bei den Radsport-Europameisterschaften in Trento im Zeitfahren Rang sieben belegt. Die Goldmedaillengewinner des Straßenrennens von Tokio war am Donnerstag in Trento über 22,4 km knapp zwei Minuten langsamer als Siegerin Marlen Reusser aus der Schweiz. Auf Bronze fehlte der Niederösterreicherin fast eine Minute. Im Straßenrennen am Samstag ist sie nicht am Start.