„Jubiläum und Aufbruch“: Museumsquartier feiert 20 Jahre

Die Geburtstagstorte kommt von „Cake Artist“ Sophia Stolz: Am 17. September kann man sich ab 17 Uhr ein Stück davon holen. Nach einem Jahr Pause gibt es (am 26. September) auch wieder ein Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker im MQ-Haupthof. Von 21. bis 28. Oktober ist die Lichtkunstintervention „re:flexion“ von Lumine zu sehen, bei der die Fassaden des Leopold Museums, der Halle E+G, des mumok sowie die MQ-Hauptfassade „durch Projektionen zu neuen Objekten verformt werden, die die Umgebung des Areals spiegeln und so das vielfältige Kulturangebot reflektieren“, wie es in der Projektbeschreibung heißt. Die 20-minütige Show wird dreimal am Tag gezeigt werden (am Wochenende jeweils ein viertes Mal). „Das wird eine 360-Grad-Show um die Zuschauer herum, bei der wir an die Grenzen des Machbaren gehen werden“, sagte Tim Schmelzer von Lumine Projections und lieferte eine persönliche Erinnerung: „Ich bin genau im Eröffnungsjahr des Museumsquartiers aus Bielefeld hierhergezogen und war baff.“